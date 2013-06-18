Парламент принял изменения в закон о распределении продукции

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о распределении продукции" (о государственном регулировании заключения и выполнения соглашений).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 народных депутата из 318, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в положения закона "О соглашениях о распределении продукции" (СРП) о возобновлении полномочий Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции как консультативно-совещательного органа Кабинета министров в процессе заключения и выполнения соглашений о распределении продукции, а также возможностях делегирования Кабинетом министров части своих полномочий в процессе выполнения СРП уполномоченному центральному органу исполнительной власти.

Также устанавливается преимущество украинской версии соглашения в случае заключения двуязычного соглашения без возможности выбора сторонами соглашения.

В частности, по закону, частями первой и второй статьи 5 закона "О соглашениях о распределении продукции" определено, что сторонами СРП выступают инвестор (инвесторы) и государство в лице Кабинета министров.

Для решения вопросов по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции Кабмин создает постоянно действующую Межведомственную комиссию в составе представителей государственных органов, органов местного самоуправления, народных депутатов Украины. При этом информационное, организационное, материальное и другое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет центральный орган исполнительной власти, правительство.

Положение о Межведомственной комиссии утверждается Кабинетом министров.

Кроме того, соглашением о распределении продукции решение вопросов по управлению и координации деятельности сторон может возлагаться на руководящий комитет или другой орган управления, созданный с участием сторон.

В то же время с целью участия государства в выполнении заключенного соглашения о распределении продукции (в том числе участия в деятельности созданных органов управления) Кабинет министров может предоставить необходимые полномочия центральному органу исполнительной власти.