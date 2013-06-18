Чешская компания построит в Украине две солнечные электростанции

Компания Ekotechnik Praha (Чехия) в 2013 году начнет строительство двух гелиоэлектростанций в Днепропетровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод.

По его словам, гелиоэлектростанции будут размещены в Криворожском и Широковском районах области.

Удод отметил, что иностранные инвестиции в этот проект составят более 80 млн грн.

«Первый этап этого проекта будет реализован в этом году», - сказал председатель Днепропетровского облсовета.