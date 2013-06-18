Чешская компания построит в Украине две солнечные электростанции
14:50, 18 июня 2013Энергетика
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Компания Ekotechnik Praha (Чехия) в 2013 году начнет строительство двух гелиоэлектростанций в Днепропетровской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод.
По его словам, гелиоэлектростанции будут размещены в Криворожском и Широковском районах области.
Удод отметил, что иностранные инвестиции в этот проект составят более 80 млн грн.
«Первый этап этого проекта будет реализован в этом году», - сказал председатель Днепропетровского облсовета.
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