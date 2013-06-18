Ставицкий рассчитывает урегулировать конфликт с Westinghouse путем переговоров

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывают на урегулирование переговорным путем конфликта с компанией Westinghouse по поводу поврежденных тепловыделяющих сборок (ТВС) на Южно-Украинской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам во вторник министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Думаю, что договоримся. Мы решим все переговорным путем», - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Украина судиться с компанией Westinghouse.

Как сообщал УНИАН, в Государственной финансовой инспекции Украины считают, что "Энергоатом" получает убытки из-за неиспользования находящихся на складах Южно-Украинской АЭС 84 ТВС-W, которые были приобретены у Westinghouse в декабре 2011 года и марте 2012 года за 785,7 млн грн, поскольку в настоящее время разрешение на их эксплуатацию приостановлено.

При этом в НАЭК «Энергоатом» считают выводы Госфининспекции о нанесении ей убытка в размере 114 млн грн от повреждения топливных сборок производства транснациональной компании Westinghouse некорректными.

В марте 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

По данным Госфининспекции, на оплату по изготовлению этих сборок «Энергоатом» направил 5,1 млн грн, еще 24,5 млн грн стоил ядерный материал, используемый для наполнения поврежденных топливных сборок. Вместе с тем, в НАЭК «Энергоатом» отмечают, что сумма потенциальных убытков определена некорректно, поскольку не учитывает тот факт, что топливные сборки отработали часть своего ресурса (одну топливную кампанию).

В компании считают, что вопрос оптимизации расходов в данном случае поставлен некорректно, поскольку «Энергоатом» действовал в рамках действующего с Westinghouse договора и на момент поставки 84 тепловыделяющих сборок (ТВС) проблем с эксплуатацией этого топлива не было. В настоящее время рассматривается вопрос возврата 84 топливных сборок, которые не были в эксплуатации, на завод Westinghouse для их доработки.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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