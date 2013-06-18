Азаров: немецкий газ дешевле российского на 100 долларов

Париж. Газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ компании "Газпром".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с французскими бизнесменами.

"Мы занимались диверсификацией поставок газа. Мы покупаем сейчас газ у RWE, заканчиваем его через Польшу, через Словакию, через Венгрию, и этот газ нам обходится дешевле, чем российский, который мы покупаем на границе с Россией, а RWE вообще-то продает нам российский газ, тот самый газ, который RWE покупает у России", - сказал Азаров.

По его словам этот газ, пройдя длинную цепочку трубопроводов, возвращаясь в Украину, становится на 100 долларов дешевле.

"А меня спрашивают по Тимошенко, а кто нам 7 млрд долларов вернет ежегодно, которые мы переплачиваем России за газ", - отметил Азаров.

Также он отметил, что благодаря контракту с Россией, который подписала бывший премьер-министр Тимошенко, Украина покупает газ по самой высокой цене в Европе - 530 долларов за тысячу кубометров на границе.

"В течение всех трех лет мы вели тяжелейшие переговоры с руководством России по пересмотру этого незаконного и кабального контракта. Одновременно мы занимались тем, что увеличили добычу собственного газа, и мы уже увеличили ее на 1,5 миллиарда кубометров и увеличим в ближайшее время еще на 4 млрд. Мы заключили соглашения о разработке сланцевого газа и начинаем уже разведочное бурение", - рассказал премьер.

Напомним, Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин заявил, что объем импорта российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.