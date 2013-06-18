«Газпром» продолжит освоение крупнейшего в мире Штокмановского месторождения

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» намерен продолжать работу по оптимизации проекта освоения крупнейшего в мире Штокмановского газоконденсатного месторождения.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании по итогам заседания Совета директоров.

«Было отмечено, что проектно-изыскательские работы по морским объектам и морскому порту с хранилищами СПГ (сжиженный природный газ) планируется завершить в конце 2013 - начале 2014 года. Разработанная документация пройдет внутрикорпоративную, государственную и экологическую экспертизы. Продолжается проектирование береговых объектов», - говорится в сообщении.

Правлению поручено продолжить работы по проекту и в 2014 году проинформировать об их ходе Совет директоров.

В конце мая замглавы "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что правление холдинга планирует обсудить перспективы Штокмановского газоконденсатного месторождения - возможно, его разработка будет отложена для будущих поколений, поскольку Южно-Киринское месторождение на Сахалине обладает сопоставимыми запасами и расположено ближе к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По последним данным, текущие запасы Южно-Киринского месторождения составляли соответственно 564 миллиарда кубометров и 71,7 миллиона тонн. Штокмановское месторождение в Баренцевом море по разведанным запасам газа является одним из крупнейших в мире. Участники Штокмановского проекта не раз переносили принятие инвестрешения и сроки начала добычи и производства СПГ, меняли конфигурацию продукции и способы транспортировки. В июле 2012 года сроки акционерного соглашения истекли, после чего иностранные акционеры оператора проекта Shtokman Development - Statoil и Total - должны были передать "Газпрому" свои акции по минимальной цене, определенной соглашениями.

Долю Statoil в 24% акций "Газпром" выкупил в сентябре за 790 тысяч рублей. Total в октябре заявила, что сохраняет интерес к Штокману и 25-процентную долю в операторе. Доля "Газпрома" в Shtokman Development в настоящее время составляет до 75%. В декабре прошлого года "Газпром" сообщил, что самостоятельно продолжает реализацию Штокмановского проекта и планирует объявить конкурс по выбору проектировщика завода СПГ мощностью 30 миллионов тонн в год.