Chevron заключила договор о разработке месторождений нефти в Иракском Курдистане

Американская корпорация Chevron заявила о подписании договора с иракскими курдами о расширении зоны добычи нефти на севере страны, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на АР.

Калифорнийская компания приобрела права на поиск сырья в разведочном блоке Кара Даг, который находится к юго-востоку от города Эрбиль, являющегося административным центром Иракского Курдистана. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Chevron в прошлом году стала вторым американским нефтедобытчиком после Exxon Mobil, подписавшим договор об исследовании двух блоков к северу от Эрбиля.

Как сообщал УНИАН, Сhevron в мае 2012 года была признана победителем конкурса по заключению соглашения о разделе продукции при добыче сланцевого газа на Олесской площади. Кабинет министров в июне т.г. продлил срок подписания соглашения о разделе продукции с Chevron до 24 августа 2013 года.

Соглашение с Chevron до сих пор не подписано из-за отсутствия положительного решения Львовского и Ивано-Франковского областных советов.