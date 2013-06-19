На мировых торгах в среду, 19 июня, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне слабых статданных из США и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,01% - до 106,03 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,09% - до 98,35 доллара за баррель.

18 июня Министерство торговли США сообщило, что количество новых домов в США в мае увеличилось на 6,8% по сравнению с апрелем и составило 914 тысяч. Аналитики предполагали рост показателя на 11,4% - до 950 тысяч, передает Bloomberg.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные Американского института нефти, согласно которым запасы нефти на оптовых складах страны за неделю, завершившуюся 14 июня, снизились на 4,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращение показателя лишь на 500 тысяч баррелей. Позже в среду свою оценку показателя представит Минэнерго США.

Поддерживает рост котировок также непрекращающийся конфликт в Сирии, который усиливает опасения инвесторов относительно эскалации геополитической напряженности в регионе и перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.