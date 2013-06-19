В западных областях Украины в результате непогоды обесточены более 140 населенных пунктов

В Украине в ночь с 18 на 19 июня из-за неблагоприятных погодных условий (гроза и шквалистые порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 141 населенного пункта в четырех областях.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, без электроснабжения остались 86 н.п. во Львовской области, 33 н.п. – в Тернопольской, 17 н.п. – в Ивано-Франковской и 5 н.п. - в Закарпатской.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.