Чтобы стабилизировать электроснабжение Одессы обратились к собственнику трансформатора в Донецке

Власти Одессы обещают стабилизировать электроснабжение центра города в течение недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель мэра Одессы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Орловский 18 июня на брифинге.

По его словам, Одесская ТЭЦ, где произошли проблемы с трансформатором, принадлежит Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, а для стабилизации ситуации с электроснабжением требуется новый трансформатор.

«Свободный трансформатор есть в Донецке. Министерство сегодня обратилось к собственнику этого трансформатора. В течение 2 месяцев, будем надеяться, его перевезут и установят на территории ТЭЦ… К сожалению, происходят повышенные нагрузки, которые необходимо будет снимать», - сказал Орловский.

Он напомнил, что сейчас отключают поочередно различные городские кварталы.

«Для стабилизации ситуации в течение недели будет перевезен трансформатор еще дополнительно на нашу ТЭЦ. Надеюсь, что в течение недели мы стабилизируем полностью ситуацию с энергообеспечением центра города», - сказал заместитель мэра.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы введен график поочередного отключения потребителей центра города из-за аварии на Одесской ТЭЦ. Отключение производится по 1,5-2 часа поочередно на определенных кварталах в центральной части Одессы.

Ранее, вечером 15 июня, исторический центр Одессы был обесточен из-за аварии на Одесской ТЭЦ. Помощник председателя правления ПАО «Одессаоблэнерго» Борис Трасован пояснил, из строя вышел один из трансформаторов, установленных на Одесской ТЭЦ. Он уточнил, что повредившийся трансформатор – уже второй за короткий промежуток времени.

О возможности такой ситуации председатель правления ПАО «Одесская ТЭЦ» Максим Головко предупреждал в письме мэра города Алексея Костусева, которого просил помочь в решении непростой проблемы. В нем говорится об изношенности комплекса распределительных устройств, посредством которых осуществляется поставка электричества в центральную часть Одессы. Называются, в частности, следующие потребители: мэрия, СБУ, ГУ МВД, 6 телефонных станций, трамвайные и троллейбусные маршруты, 17 больниц и поликлиник, детские сады, школы, вузы, более 30 промышленных предприятий.

Упоминается, что в случае аварии на каком-либо из объектов ныне функционирующего оборудования «произойдет полное погашение центральной части Одессы».

Как пояснили УНИАН в технической дирекции ПАО «Одессаоблэнерго», разрешенная мощность всех потребителей, обслуживаемых Одесской ТЭЦ – 121 мегаватт (МВт). Именно эту мощность выдавали установленные там трансформаторы. После выхода из строя одного из устройств стало возможным пропускать лишь 80 МВт.

В ходе брифинга 17 июня заместитель губернатора Одесской области Валерий Матковский заявил, что проблемы с электроснабжением сохранятся 2,5-3 месяца.