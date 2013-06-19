Председатель правления «Укрсоцбанка» Тимонькин переходит в ВЕТЭК

Председатель правления акционерного банка «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин, занимавший свой пост с 2001 года, покидает его с 1 июля и переходит на должность заместителя главы наблюдательного совета «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в среду.

Он сообщил, что будет курировать направление финансов и работы с банками. «Буду на уровне набсовета руководить одним банком, также будет приобретен банк второй группы, который работает на открытом рынке, и это будет приобретение на открытом рынке», - отметил Тимонькин.

Он также сообщил, что сейчас перед группой стоит задача создать вертикально интегрированную компанию, которая будет включать полный цикл переработки и производства.

Тимонькин также сказал, что решение о назначении нового главы «Укрсоцбанка» будет принято в ближайшее время. Пока исполняющим обязанности главы правления назначен Грациано Камели - первый заместитель председателя правления, генеральный менеджер, член правления.

На вопрос относительно возможного назначения на пост главы правления банка Сергея Манохи, директора центра казначейства и институционального бизнеса «Укрсоцбанка», Тимонькин сообщил, что такое назначение возможно.

Относительно перспектив работы с Независимой ассоциацией банков Украины, совет которой возглавляет Борис Тимонькин, он сообщил, что не намерен покидать ассоциацию. «Это сфера, которая меня интересует, и я в ней разбираюсь», - сказал банкир.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, в период управления Бориса Тимонькина банк показал самые высокие результаты своей деятельности, и наиболее успешными были проекты: ДТЭК, Метинвест, Кернел, Креатив, Милкиленд. "С банком было связано более 12 лет моей жизни, в которые вошли период активного роста 2001-2007 гг., выведение банка из кризиса, вхождение в группу UniCredit, решение всех задач по унификации процессов и процедур в соответствии с политиками группы UniCredit. Сегодня банк полностью закончил реорганизацию, сложилась и притерлась управленческая команда, по-настоящему налажено взаимодействие с венским и миланским офисами. До конца этого года будет закончено слияние с ПАО "УниКредит Банк". Банк находится в стадии органичного роста, и я спокоен за его будущее", - цитирует пресс-служба Тимонькина.

В заключение Тимонькин сообщил, что больше не будет комментировать свое новое назначение до сентября текущего года.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 39,42 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,98 млрд грн, обязательства – 31,74 млрд грн, средства клиентов – 18,56 млрд грн, собственный капитал - 7,68 млрд грн, уставный капитал - 1,81 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 4,38 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

Как сообщал глава правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин в интервью агентству УНИАН, в этом году состоится слияние дочерних банков международной финансовой группы UniCredit Group (Италия) в Украине - «Укрсоцбанка» и «УниКредит Банка».

ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.

4 марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.