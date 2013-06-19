Тимонькин меняет «Укрсоцбанк» на ВЕТЭК

Председатель правления акционерного банка «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин, занимавший свой пост с 2001 года, покидает его с 1 июля и переходит на должность заместителя главы наблюдательного совета «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в среду.

Он сообщил, что будет курировать направление финансов и работы с банками. «Буду на уровне набсовета руководить одним банком, также будет приобретен банк второй группы, который работает на открытом рынке, и это будет приобретение на открытом рынке», - отметил Тимонькин.

Он сообщил, что сейчас перед группой стоит задача создать вертикально интегрированную компанию, которая будет включать полный цикл переработки и производства.

Тимонькин также сказал, что решение о назначении нового главы «Укрсоцбанка» будет принято в ближайшее время. Пока исполняющим обязанности главы правления назначен Грациано Камели - первый заместитель председателя правления, генеральный менеджер, член правления.

Читайте также:

Ставицкий: «Нафтогаз» не пострадает от выхода ВЕТЭК на украинский рынок газа

ВЕТЭК намерен увеличить сеть АЗС более чем в 6 раз

Раде предлагают создать комиссию по расследованию деятельности «Газ Украина 2009»

АМКУ разрешил кипрской компании приобрести контрольный пакет акций Одесского НПЗ