Открыв словацкий маршрут, Украина может полностью диверсифицировать поставки газа
Открытие маршрута поставок природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.
«Открыв третий маршрут (через Словакию) мы сможем полностью диверсифицировать поставки в Украину природного газа. Но это не говорит о том, что мы не будем работать с нашими российскими коллегами. Мы будем работать, и для нас это является на сегодняшний день приоритетным направлением, так как основной объем газа идет через территорию России», - сказал Ставицкий.
Напомним, ранее Ставицкий сообщал, что договор о поставках газа из Европы через территорию Словакии в режиме реверса планируется подписать 15-20 июня текущего года. 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.
С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу. Затем в конце марта 2013 года к реверсным поставкам по контракту с RWE присоединилась и Венгрия.
По данным оператора газотранспортной системы Украины – компании «Укртрансгаз», с ноября 2012 года по 1 июня 2013 года общий объем поступления природного газа с (территории) Польши и Венгрии ориентировочно составил 420 млн куб. м.
Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.