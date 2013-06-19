Греция готова продать газовую DESFA Азербайджану за 400 млн евро
Греция готова продать оператора газотранспортных сетей DESFA госнефтекомпании Азербайджана ГНКАР (SOCAR), так как она повысила сумму предложения за DESFA, сообщил греческий чиновник, участвующий в переговорах, передает Рейтер.
По его словам, ГНКАР предложила за 66% DESFA 400 миллионов евро при установленной властями Греции минимальной планке в 330 миллионов.
"Агентство по приватизации очень довольно, сделка практически совершена", - сказал чиновник.
ГНКАР осталась единственным претендентом на покупку DESFA после того, как российская компания Синтез и греко-чешская группа Terna-PPF отказались от участия в приватизационном конкурсе.
ГНКАР хочет повысить свою долю на газовом рынке Греции с нынешних 17% и поставлять туда газ с каспийского месторождения Шах-Дениз.
DESFA - дочерняя компания греческой газовой компании DEPA, на покупку которой претендовал Газпром, но он в начале июня решил не направлять обязывающую заявку.