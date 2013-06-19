Президент Литвы критикует "Газпром" за попытки давления

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что российский "Газпром"пытается оказывать давление на Литву и другие страны ЕС, чтобы те подписывали долгосрочные и обязывающие договоры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инетренет-версии ведущих литовских СМИ.

По мнению Грибаускайте, политика "Газпрома" является устаревшей и не имеет перспектив.

"Россия или её основные компании очень инертны и неспособны адаптироваться к меняющимся условиям, до сих пор пытаются оказывать давление как на страны Европы, так и на Литву, чтобы те подписывали долгосрочные, очень обязывающие договоры, в которых указывается, что они должны купить определённое количество газа по фиксированным ценам, а если не купят, то должны будут платить огромные штрафы", - цитирует Грибауйскайте интернет-портал Delfi.lt.

По словам президента, в течение ближайших лет Литва намерена добиться энергонезависимости от России. "Газпром" в настоящее время является единственным поставщиком газа в Литву.

Как сообщал УНИАН, на сегодня "Газпром" теряет в ЕС позиции газового монополиста, который не только поставляет топливо, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами, что противоречит Третьему энергетическому пакту Евросоюза. По прогнозам экспертов, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России. Чтобы исправить ситуацию, за последние три года российский монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше. Между тем, "Газпром" в 2012 году сократил экспорт газа в Европу на 7,5% - до 138,8 миллиарда кубометров.

Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые. контракт будет подписан в конце июня), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления. Как уверяют эксперты, с открытием словацкого маршрута Украина сможет полностью диверсифицировать поставки газа в страну.

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