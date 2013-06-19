Мозырский НПЗ планирует остановиться на ремонт в сентябре

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Беларусь), крупнейший поставщик нефтепродуктов в Украину, планирует остановиться на месячный ремонт с середины сентября 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального директора завода по коммерческим вопросам Виталий Павлов.

«С середины сентября до середины октября будет проходить ремонт Мозырского НПЗ», - сказал он.

Павлов уточнил, что на данный момент завод делает запасы нефтепродуктов для того, чтобы обеспечить потребности своих покупателей в период ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, Беларусь входит в тройку крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. По итогам 1 квартала импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте из Беларуси составил 584,081 млн долл., Российской Федерации - 298,825 млн долл., Литвы - 153,885 млн долл.

Основными акционерами ОАО «Мозырский НПЗ» являются правительство Беларуси (42,76% акций) и ОАО «НГК «Славнефть» (42,58% акций), 12,25% акций владеет ОАО «МНПЗ плюс», принадлежащее государству, физлицам принадлежит 2,41% акций.