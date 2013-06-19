Андрей Бондаренко назначен замминистра энергетики и угольной промышленности

Президент Украины Виктор Янукович назначил Андрея Бондаренко заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины — руководителем аппарата.

Текст соответствующего указа от 19 июня 2013 года размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. Андрей Бондаренко в 1992 году закончил горный факультет Донецкого национального технического университета. После этого работал заместителем гендиректора производственного объединения «Донецкуголь», а также занимал различные должности в Донецкой облгосадминистрации.

С 2010 г. по март 2012 г. занимал пост заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Его жена Елена Бондаренко является народным депутатом Украины от Партии регионов.