Украина никогда не высказывалась за приватизацию ГТС - Янукович

Украина на переговорах по газовым вопросам на любом уровне никогда не высказывалась за приватизацию отечественной газотранспортной системы.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Вообще, слово «приватизация» никогда не использовалось ни на каких переговорах. Ни с кем. Мы не использовали слово «приватизация». Это все слухи или домыслы, возможно, даже провокация. Но мы не живем за счет слухов», - сказал Янукович.

По словам главы государства, сейчас ведется работа по подготовке украинской газотранспортной системы к ее модернизации.

Президент подчеркнул, что модернизация украинской ГТС направлена, прежде всего, в поддержку технической надежности этой системы, а также хранения определенных объемов прокачки газа.

По убеждению Президента, этого можно достичь за счет объединения усилий потребителей, транзитеров и поставщиков газа.

«Сегодня есть большое желание сделать консорциум «Украина - Европа - Россия», - отметил Янукович.

При этом он подчеркнул, что без участия парламента какое-либо решение относительно создания консорциума приниматься не будет.

Как сообщал УНИАН, 3 мая 2013 года комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер сообщил, что он надеется до конца года получить ответы на все вопросы, касающиеся будущего развития украинской газотранспортной системы с тем, чтобы появилась возможность для начала ее реальной модернизации.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал европейским партнерам обеспечить прозрачность в принятии решений, касающихся развития газотранспортной системы.

В мае Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предполагается разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур, а также передачу в аренду газотранспортной системы Украины.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС.

В то же время Украина пока не ответила на главный вопрос – каким может быть формат будущего газового консорциума: двусторонним между Украиной и Россией или трехсторонним, с привлечением Евросоюза, однако постоянно настаивает на евроинтеграции.

Президент Украины Виктор Янукович в ежегодном Послании Верховной Раде поручил правительству подготовить с международными финансовыми организациями новые проекты по модернизации национальной газотранспортной системы и повышению безопасности атомных электростанций.

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