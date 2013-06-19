Строительство подводной части «Южного потока» начнется во 2-м квартале 2014 года

Москва . Российский газовый монополист «Газпром» планирует начать строительство в обход Украины подводной части газопровода «Южный поток» во втором квартале 2014 года – через полтора года после официального старта строительства.

Об этом сообщил журналистам в Санкт-Петербурге председатель правления холдинга Алексей Миллер после совещания с представителями трубных компаний, передает РИА «Новости».

«Строительство подводной части «Южного потока» начнется во втором квартале 2014 года. Тендеры для трубников будут объявлены осенью», - сказал он.

Миллер также подтвердил планы начала строительства газопровода "Сила Сибири" (Якутия – Хабаровск – Владивосток) до конца 2013 года.

По словам Миллера, видна готовность российских трубных компаний поставлять трубы как для «Южного потока», так и для газопровода «Сила Сибири».

В то же время, по информации управления информации компании, при строительстве морской части «Южного потока» и отдельных участков «Южного коридора» будут использоваться уникальные, не имеющие мировых аналогов трубы диаметром 813 мм с толщиной стенки 39 мм.

«Трубы изготовлены из стали марки X65 и рассчитаны на сверхвысокое рабочее давление в 28,45 МПа. Готовность выпускать эту продукцию подтвердили Выксунский и Ижорский металлургические заводы и Челябинский трубопрокатный завод», - говорится в сообщении.

В настоящее время «Газпром» завершает согласование с заводами технических условий производства данного типа труб.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2012 года президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.