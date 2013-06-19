Шебелинский ГПЗ с июля может остановить на ремонт

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», может остановить работу Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Харьковская обл.) с 1 июля 2013 года из-за непродления стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

«Шебелинский ГПЗ может остановиться с 1 июля, однако есть еще 12 дней, чтобы собрать все необходимые подписи для продления стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3», - сказал источник.

Как ранее сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству до конца марта 2013 года утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.

Ответственными за выполнение поручения являются премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины, обеспечивающий выполнение возложенных на Кабинет министров Украины задач и полномочий в сфере энергетики, Минэкономразвития, Минэнергоугля.

Однако Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает разрешить использование автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-3 до 31 декабря 2016 года и Евро-4 до 31 декабря 2020 года.

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

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