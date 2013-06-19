Янукович: Украина не может повысить цену на газ для населения

Требования Международного валютного фонда относительно повышения цены на газ для населения являются неприемлемыми, подчеркивает Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом Янукович сказал на встрече с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций.

«Те требования, которые выдвигает сегодня МВФ, они для нас неприемлемы. Это повышение уровня оплаты населением за газ. Мы не можем на это согласиться. Потому что это может иметь негативные социальные последствия для населения», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля 2013 года. По итогам работы глава миссии Кристофер Джарвис сделал заявление, в котором, в частности, обратил внимание, что в 2012 году продолжился рост объема дотаций на газ и отопление для населения, что оказывает большое давление на бюджет Украины и ее платежный баланс.

28 февраля Международный валютный фонд заявил, что остается на своих позициях относительно необходимости повышения цен на газ для населения в Украине.