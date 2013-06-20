"Газпром" и Китай продвинулись в газовых переговорах

Российский газовый концерн "Газпром" в сентябре обещает подписать основные условия контракта на поставку газа в Китай, сообщает Reuters.

"Вчера состоялись переговоры. В сентябре мы должны подписать основные условия контракта, срок реализации остается тот же самый - конец 2013 года", - сказал Миллер журналистам в Санкт-Петербурге.

Ранее в среду "Газпром" сообщил в пресс-релизе, что накануне провел переговоры с представителем Китая, на которых еще раз стороны подтвердили свой план подписать долгожданный контракт до конца текущего года.

В сообщении концерна также говорится, что планируемые поставки газа в Китай, переговоры о которых длятся почти десятилетие, будут осуществляться без привязки к ценам американского спотового рынка (Henry Hub).

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил Reuters, что "Газпром" и Китай "продвинулись в переговорах" и продолжают обсуждать формулу цены на российское топливо.

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