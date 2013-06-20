Статданные из США и заявления Бернанке обвалили цену нефти

На мировых торгах в четверг, 20 июня, цены на нефть снижаются на фоне данных от Минэнерго США о росте оптовых запасов сырья в стране, а также информации о возможном сокращении объемов стимулирования американской экономики.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 1,30% - до 104,74 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 1,33%, достигнув 96,93 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 14 июня, увеличились на 300 тысяч баррелей, или на 0,1%, - до 394,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти.

Падению котировок также способствовали заявления главы ФРС Бена Бернанке о том, что регулятор может приступить к сворачиванию QEIII, если экономическое развитие в стране наберет необходимые темпы. В то же время инвесторов насторожил пересмотр прогнозов агентства по развитию американской экономики в текущем году. Теперь рост ВВП ожидается на уровне 2,3-2,6% против 2,3-2,8%, прогнозировавшихся в марте.

Аналитики полагают, что сворачивание программы количественного смягчения означает хорошее развитие экономики - спрос должен расти. Но на деле рост запасов говорит о другом.