«Новатэк» может разрушить монополию "Газпрома" - СМИ

В течение двадцати лет ОАО «Газпром» было единственным игроком на российском рынке природного газа, но появился новичок, который ослабляет доминирование «Газпрома» - это «Новатэк», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Успех новичка и испытываемые «Газпромом» собственные проблемы могут вынудить российское правительство положить конец одной из главных привилегий газового гиганта — монополии на экспорт газа, говорится в статье.

Также отмечается, что подъем «Новатэка» демонстрирует новый подход властей к сектору, который столь важен для российской экономики и который долгое время основывался на силе и мощи «Газпрома».

В свою очередь, «Газпром» выступает против того, чтобы другим компаниям разрешили экспорт, настаивая, что такая мера поставит российских газовых производителей друг против друга, подчеркивается в материале. Но «Новатэк» уже оказывает давление на «Газпром» внутри страны, заключают авторы заметки.

Как сообщал УНИАН, на сегодня "Газпром" теряет в ЕС позиции газового монополиста, который не только поставляет топливо, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами, что противоречит Третьему энергетическому пакту Евросоюза. По прогнозам экспертов, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России. Чтобы исправить ситуацию, за последние три года российский монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше. Между тем, "Газпром" в 2012 году сократил экспорт газа в Европу на 7,5% - до 138,8 миллиарда кубометров.

Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые. контракт будет подписан в конце июня), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления. Как уверяют эксперты, с открытием словацкого маршрута Украина сможет полностью диверсифицировать поставки газа в страну.

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