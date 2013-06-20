Дочерняя компания ДТЭК привлекла 138 млн евро для строительства Ботиевской ветроэлектростанции

Компания «Винд Пауэр» - дочерняя структура частного энергетического холдинга Украины «ДТЭК», входящего в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», привлекла 138 млн евро для второй очереди Ботиевской ветряной электростанции (ВЭС), строительство которой планируют завершить в 2014 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Винд Пауэр», отметив, что банком-инвестором сделки выступил один из крупнейших банков Германии - LandesBank Berlin.

«Кредит, сроком на 10 лет, направлен на финансирование второй очереди Ботиевской ВЭС. Второй этап включает в себя 35 современных ветроустановок Vestas V-112, общей мощностью 105 МВт. Организаторами кредитной сделки выступили LandesBank Berlin и государственное экспортно-кредитное агентство EKF (Дания). Для компонентов ветротурбин, произведенных за пределами Дании, EKF получит перестрахование от других экспортно-кредитных агентств», - отмечается в сообщении.

Директор по финансам ДТЭК Всеволод Старухин, комментируя сделку, отметил, что ДТЭК активно внедряет новые технологии в производство и лучшие мировые практики корпоративного управления и прозрачности ведения бизнеса. «Это повышает доверие инвесторов и дает хорошую основу для привлечения кредитов в зарубежных банках», - цитирует пресс-служба Старухина.

В компании подчеркнули, что строительство второй очереди Ботиевской ВЭС - это второй проект сотрудничества «Винд Пауэр» с LandesBank Berlin. В 2012 году «Винд Пауэр» уже привлекал 107 млн евро для строительства первой очереди станции. «Сделка признана одной из крупнейших в украинской энергетике и названа «Сделкой года – 2012» по версии лондонских изданий Euromoney’s Trade Finance magazine и Global Trade review magazine», - обратили внимание в «Винд Пауэр».

Справка УНИАН. ООО «Винд Пауэр» - дочерняя компания ДТЭК, координирует деятельность ДТЭК в сфере ветроэнергетики. Текущий портфель проектов Винд Пауэр в Запорожской и Донецкой областях включает два ветропарка общей номинальной мощностью около 1 200 МВт.

Ветропарк в Запорожской области – «ДТЭК Приазовский» - включает Бердянскую ВЭС (150 МВт), Приморскую ВЭС (200 МВт), на территории которых осуществляется строительство объектов сбора мощности, и Ботиевскую ВЭС, проектной мощностью 200 МВт. После завершения строительства, Ботиевская ВЭС станет самой мощной и самой современной ветроэлектростанцией Украины. Полный ввод в эксплуатацию трех станций ветропарка в Запорожской области ожидается до конца 2016 года.

На территории ветропарка «ДТЭК Мангуш» в Донецкой области продолжаются работы по ветромониторингу и девелопменту.