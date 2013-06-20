НКРЭ разрешила компании «Газовый альянс» поставлять до 700 млн куб. м газа в год

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики разрешила малоизвестной частной компании «Газовый альянс» увеличить годовой объем поставок природного газа – до 700 млн кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании НКРЭ.

Представитель компании, присутствовавший на заседании, сообщил, что основными потребителями природного газа, который будет импортирован компанией, станут предприятия холдинга «Метинвест» и Arcelor Mittal.

«В связи с тем, что мы выиграли тендер на поставку газа для группы «Метинвест» и «Arcelor Mittal», наш объем поставок будет увеличен. У нас контракт с «Arcelor Mittal» на 30 млн кубометров в месяц, а для «Метинвеста» планируем около 150 млн кубометров в месяц», - сказал представитель компании «Газовый альянс».

Он сообщил, что «Газовый альянс» закупает природный газ у частных украинских газодобывающих компаний, а именно: компаний «Карпатыгаз», «Природные ресурсы», «Надра геоцентр», «Восточный геологический союз» и «Технопроект».

Справка УНИАН. ООО «Компания «Газовый Альянс» зарегистрировано в октябре 2011 года в Киеве. 28 августа 2012 года произошла последняя государственная регистрация изменений в учредительных документах юридического лица. Руководителем данного юридического лица является Александр Быстрицкий. В декабре 2012 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), разрешила компании «Газовый Альянс» поставку газа по нерегулируемому тарифу в объеме 120 млн куб. м в год.