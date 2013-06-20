Реализовать «Ямал-Европа-2» в Беларуси можно в очень короткие сроки – «Газпром»

Москва . Реализовать проект газопровода «Ямал-Европа-2» на территории Беларуси в обход Украины можно в очень короткие сроки.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи главы компании Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Отдельное внимание стороны уделили перспективному проекту «Ямал-Европа-2», по которому до конца текущего года будет подготовлено технико-экономическое обоснование. Было отмечено, что проект обладает целым рядом конкурентных преимуществ. Так, для реализации первого этапа проекта на территории Беларуси потребуется только реконструкция и модернизация газотранспортных мощностей, что можно сделать в очень короткие сроки», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества России и Беларуси в газовой сфере. В частности, речь шла о работе дочернего предприятия «Газпрома» - «Газпром трансгаз Беларусь» и развитии газотранспортной системы на территории республики.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Александр Суриков заявил, что Окончательно вопрос о строительстве второй ветки газопровода «Ямал-Европа» будет решен в ноябре 2013 года, а пока проводится подготовка ТЭО и бизнес-плана проекта.

Справка УНИАН. 3 апреля т.г. президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев. Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польше Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПол Газ" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал–Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

Предложение россиян вернуться к проекту "Ямал-2" и неожиданное для большинства польских чиновников во главе с премьером Туском подписание меморандума вызвало шквал комментариев в польских СМИ, которые привели к отставке министра госимущества Польши Николая Будзановского.