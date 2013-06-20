Мощность первой в Запорожской области солнечной электростанции увеличена в 2,5 раза

Компания "Токмак Солар Энерджи" в июне начала эксплуатировать третью 6-мегаваттную очередь солнечной электростанции в селе Новое Токманского района Запорожской области, в результате чего общая установленная мощность электростанции возросла с 4 МВт до проектных 10 МВт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель компании на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.

Энергоустановка в селе Новом – первая наземная промышленная солнечная электростанция мегаваттного класса в Запорожской области.

Реализация данного проекта позволила создать новый локальный источник экологически чистой электроэнергии, повысить надежность и качество энергоснабжения прилегающих сельских территорий, обеспечить новые рабочие места на этапах строительства и эксплуатации объекта, увеличить доходы государственного и местного сельского бюджетов.

Как сообщал УНИАН, первая очередь солнечной электростанции "Токмак Солар Энерджи" мощностью 1,5 МВт была введена в эксплуатацию в октябре 2012 года, вторая очередь мощностью 2,5 МВт – в феврале текущего.

Общие инвестиции в проект составили около 40 млн долл., срок окупаемости – около 4,5 лет.

Украина развивает альтернативную энергетику интенсивнее, чем традиционную: по итогам 2011-2012 гг. суммарная установленная мощность построенных электростанций на возобновляемых источниках энергии значительно превысила прирост мощности электростанций на ископаемом топливе.