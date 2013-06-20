Украинцы стали покупать больше бензина

Продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в мае 2013 года увеличились на 14% - до 283,8 тыс. тонн по сравнению с 249,8 тыс. тонн в апреле, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, продажи дизельного топлива населению через сеть АЗС в мае текущего года уменьшилось по сравнению с апрелем на 9,7% - до 163,6 тыс. тонн с 166,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в мае 2013 года сократилась до 0,3 млн тонн, что на 11,1% меньше, чем в апреле т.г., и на 17,7% меньше, чем в мае 2012 года.

В конце апреля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, справедливая цена на А-95 находится в пределах 10,5-11 грн за литр.

В январе 2013 года Антимонопольный комитет Украины потребовал от лидеров отечественного рынка нефтепродуктов установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

Справка УНИАН. Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.