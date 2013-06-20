Польша переносит запуск первой в стране АЭС на неопределенный строк

Варшава. Польское правительство переносит запуск первой в стране атомной электростанции, которую ранее планировалось построить к 2024 году, на неопределенный срок.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска на этой неделе.

"Место для атомной электроэнергии (в энергетическом балансе страны – УНИАН) найдется, но несколько позже, чем мы ранее планировали", - сказал он.

Издание отмечает, что еще в марте высказывания главы польского правительства свидетельствовали о том, что атомная программа реализуется согласно графику.

Газета напоминает, что строительство двух блоков оценивается в колоссальные для страны 15,6 млрд долл. (1 USD = 3,2 PLN), и отмечает, что ранее власти не сообщали, откуда намерены привлечь средства на реализацию этого проекта.

Польская Dziennik Gazeta Prawna добавляет, что перенос сроков реализации атомного проекта связан с планируемым большим объемом использования газа для производства электроэнергии. Издание также напоминает, что польские власти уже не в первый раз откладывают строительство АЭС в Польше.

Cправка УНИАН. Власти Польши, которые предварительно планируют построить две атомные электростанции на северо-западе страны мощностью 3000 МВ каждая, ранее заявляли о планах определить их точное месторасположение и параметры в 2016 году.

Строительство АЭС является одним из проектов, направленных на повышение энергетической безопасности Польши наряду с проектами по добыче сланцевого газа, первые коммерческие поставки которого на польский рынок запланированы в 2014 году.