Янукович обещает подключить шахты к автоматизированной системе безопасности

Президент Украины Виктор Янукович пообещал ускорить работу по подключению шахт к автоматизированной системе безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал, общаясь с гражданами перед началом заседания Совета регионов в Луганске.

Президент напомнил, что с 2002 года началось внедрение комплексной автоматизированной системы управления работой шахт для повышения безопасности. По словам Януковича, из, приблизительно, 160 работающих украинских шахт к системе комплексной безопасности предприятий угольной отрасли уже подключено около 30.

«Эта работа продолжается. В этом году есть бюджетное финансирование. Будем ускорять эту работу», - сказал Президент.

Он отметил, что подключение шахты к такой системе стоит около 20 млн грн, но жизнь людей, подчеркнул глава государства, стоит намного дороже.

Янукович добавил, что для активизации этой работы необходима соответствующая законодательная база.

«Все, что связано с жизнью людей, безопасностью, улучшением качества жизни - это наша работа. На первом месте - это здоровье человека», - отметил Президент.

Он добавил, что вопрос обеспечения достойного уровня жизни людей является первоочередным для власти. По словам Януковича, это может стать основой для роста экономики, и как следствие, создания надлежащих социальных условий, повышения заработной платы и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент ознакомился с деятельностью Центра комплексной безопасности предприятий угольной отрасли в Луганске.

*** Расположенный в Луганске Центр комплексной безопасности предприятий угольной отрасли объединяет все 32 унифицированные телекоммуникационные системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами (УТАС), которые работают на предприятиях угольной отрасли, в том числе в Луганской области на 9 шахтах.

Аппаратура УТАС позволяет обеспечивать непрерывный контроль параметров состояния шахтной атмосферы, в том числе осуществлять контроль над проветриванием тупиковых выработок, подготовительных и очистных забоев, работой главных вентиляторных установок. Поступающая на пульты операторов информация дает возможность своевременно предотвратить аварийные и другие чрезвычайные ситуации.

Система собирает и хранит информацию о состоянии горно-шахтного оборудования, о передаче команд управления от диспетчера к подземным объектам, на которых установлены датчики аппаратуры УТАС. На дисплее оператора УТАС отображается информация о состоянии объектов, находящихся вне зоны нормальных параметров работы.