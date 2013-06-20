Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко считает реальным увеличить до 15% долю альтернативной энергетики в Украине до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 20 июня, в Луганске в ходе заседания Совета регионов.

До 2020 года доля альтернативной энергетики в Украине должна составлять не менее 15%. «Такую задачу ставит перед нами Президент Украины Виктор Янукович, и она вполне выполнима», – сказал он.

«К 2020 году планируется вывести выработку альтернативной энергетики до уровня 520 мегаватт, то есть 15% от всей отечественной выработки энергоносителей. Но судя по темпам развития этой сферы, показатели будут больше», – заявил вице-премьер-министр Украины.

По его словам, в рамках выполнения этого задания в Украине планируется провести работу по удешевлению альтернативной энергии, снижению ее цены до уровня традиционной.

Бойко также отметил, что проблема энергоемкости крайне актуальна для отечественной промышленности: в частности, в металлургии себестоимость продукции на 20-30% выше, чем в западной Европе. Для разрешения ситуации Президент поручил правительству разработать программу энергоэффективности, предусмотрев в ней не только снижение потребления энергоносителей путем модернизации производства, но и развитие альтернативной энергетики, а также ряд других мер.

Так, по словам Бойко, "Украина уже снизила потребление импортных энергоносителей на 10%, и до 2015 года планируется ежегодно снижать потребление на 3%".