Вилкул уверяет, что Украина за 3 года может сократить потребление газа на 50%

Украина за три года может уменьшить потребление природного газа при производстве тепловой энергии приблизительно на 50%, или на 4,2 млрд куб. м.

Об этом сегодня в Луганске во время заседания Совета регионов заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, сообщает пресс-служба вице-премьера.

По его словам, за три года - с 2010 по 2013 год - потребление природного газа предприятиями ЖКХ уже сократилось на 10% (с 11,1 млрд куб. м до 10 млрд куб. м) и эта работа продолжается.

Как отметил вице-премьер, экономии природного газа можно достичь двумя путями. Во-первых, за счет реализации проектов, направленных на экономию газа при транспортировке тепла. Это позволит сэкономить 2,2 млрд кубометров газа. В частности, планируется установить 4 тыс. теплоутилизаторов, 756 блочно-модульных котельных и 11 тыс. индивидуальных тепловых пунктов. Кроме того, предусмотрено заменить 4,4 тыс. котлов НИИСТУ-5 современными и модернизировать 6,2 тыс. котлов (заменить горелки). Планируется заменить 7,8 тыс. км аварийных и ветхих труб теплотрасс трубами с пенополиуретановой изоляцией.

Во-вторых, за счет снижения потерь при производстве тепла путем замещения природного газа альтернативными энергоносителями. Это позволит сэкономить еще 2 млрд кубометров природного газа. Так, в рамках мероприятий по газозамещению планируется переоснащение 1,5 тыс. котельных с переходом на использование твердого топлива, установка 3 тыс. тепловых насосов и 900 котлов на биотопливе. Кроме того, планируется использование электроотопления при установке 9,4 тыс. котлов, а также использование солнечной энергии при помощи установок на 5 тыс. объектах.

«В качестве альтернативных видов топлива планируется использовать, например, уголь, торф, пелеты. Выбор альтернативы газу зависит от особенностей регионов. В частности, уголь будет использоваться в первую очередь в восточных областях страны, биотопливо (торф, пелеты) – в центральных и западных областях, солнечная энергия – на юге страны», – сказал вице-премьер.

Вилкул также отметил, что все эти проекты модернизации коммунальной теплоэнергетики окупаемые. В частности, 2 проекта имеют срок окупаемости до 2 лет, 4 проекта – от 2 до 2,5 года, 5 проектов – от 4 до 8 лет.

Вилкул также подчеркнул, что все проекты Программы модернизации коммунальной теплоэнергетики включены в Программу активизации экономики и будут рассмотрены Финансово-кредитным советом.

Справка УНИАН. Украина в 2012 году потребила 48,7 млрд куб. м. газа, в 2011 году - 59,3 млрд куб. м, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.