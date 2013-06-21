Цены на нефть изменились разнонаправенно после резкого обвала накануне

На мировых торгах в пятницу, 21 июня, цена нефти изменилась разнонаправенно после резкого обвала накануне на фоне негативной статистики из Китая и ожиданий сокращения объемов экономического стимулирования в США.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,32% - до 102,48 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI не изменилась и составила 95,40 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По итогам торгов четверга цены на нефть упали на 2,8-3,9%. Поводом стали заявления главы ФРС Бена Бернанке о планах регулятора скорректировать масштабы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения позже в текущем году при условии стабильного улучшения ситуации в экономике. Аналитики полагают, что ФРС сократит объем ежемесячного выкупа активов до 65 миллиардов долларов по итогам заседания в сентябре.

Участники торгов также продолжают отыгрывать новости из КНР. Вычисляемый HSBC индекс деловой активности в промышленности Китая - одного из крупнейших мировых потребителей нефти - в июне упал до рекордно низкой за девять месяцев отметки 48,3 пункта с 49,2 пункта в мае. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя.