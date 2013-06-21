"Роснефть" подписала контракт с PKN Orlen о поставках нефти в Чехию. Сумма сделки - 7 млрд долл.

НК "Роснефть" подписала на Петербургском международном экономическом форуме контракт с польской PKN Orlen о поставках нефти в Чехию.

Как было заявлено в ходе подписания, согласно контракту, до 30 июня 2016 года "Роснефть" должна поставить по нефтепроводу "Дружба" до 8 млн тонн нефти на сумму 7 млрд долларов.

PKN Orlen является крупнейшей компанией, занимающейся поставкой и переработкой нефти в Чехию. В феврале 2013 года "Роснефть" подписала с PKN Orlen прямой контракт на поставку в Польшу около 18 млн тонн нефти в течение трех лет /6 млн т ежегодно/. Сумма сделки составляет ориентировочно 15 млрд долларов.