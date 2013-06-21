Россия и Китай договорились о поставках нефти на 60 млрд долл.

"Роснефть" подготовила контракт с китайской CNPC на поставки сотен миллионов тонн нефти. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гаоли в рамках Петербургского экономического форума, сообщают Вести.ru.

Сумма контрактов оценивается в 60 млрд долларов.

"Подготовлен крупномасштабный, беспрецедентный контракт с "Роснефтью". Ожидаются поставки в Китай в объеме нескольких сотен миллионов тонн нефти на 60 млрд долларов", – отметил глава российского государства.

"Роснефть" 22 марта подписала с CNPC меморандум о принципах поставки сырой нефти в Китай. Соглашение предусматривает увеличение поставок нефти, которые начнутся уже в текущем году.

Сейчас Россия по соглашению с CNPC поставляет в Китай 15 млн тонн нефти в год. Договоры сроком на 20 лет заключены "Роснефтью" и "Транснефтью" в 2009 г., поставки начали 1 января 2011 г. В обмен на долгосрочные поставки нефти "Роснефть" получила от Китая кредит на 15 млрд долл., "Транснефть" – на 10 млрд долл.