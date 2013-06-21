Соколовский: Украина провалила переговоры по газопроводу TANAP

Заявление об отсутствии заинтересованности Азербайджана в участии Украины в проекте строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) свидетельствует о провале переговоров по этому вопросу.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

«На этой неделе устами министра энергетики Азербайджана Натига Алиева азербайджанская сторона высказалась против участия Украины в строительстве газопровода TANAP. Очевидно, что это свидетельствует о провале переговоров официального Киева», - заявил эксперт.

Соколовский считает, что фактический отказ Украине в участии в проекте дает возможность Баку решить два тактических вопроса.

«С одной стороны, Азербайджан показывает власти в Украине, что он с ней на самом деле не считается, как это постоянно демонстрирует и РФ, с другой - подыгрывает Кремлю, в частности, в контексте затяжного карабахского конфликта. Словом, переводя с дипломатического языка, азербайджанская сторона «на сухую» обыгрывает украинскую сторону даже в таких мелких вопросах, как проект TANAP», - заявил эксперт.

Соколовский отмечает, что это уже второй отказ «лоббистским попыткам Киева продвинуть «свои» фирмы на востоке». Первая, по его мнению, была от Кремля, когда украинские компании не смогли принять участие в проекте «Северный поток».

«Министр энергетики Азербайджана никогда не скажет того, что, по крайней мере, не воспринимает Президент Алиев. А он, нравится это кому-то или нет, прежде всего, является прагматичным патриотом своего государства», - подчеркнул Соколовский.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, министр промышленности и энергетики Азербайджана Натиг Алиев 18 июня заявил, что страна не заинтересована в участии Украины в проекте строительства Трансанатолийского газопровода. "Трансанатолийский газопровод — это газопровод стран-участников и производителей газа. Я просто не вижу целесообразности участия Украины. Ведь страна — не производитель газа, а газопровод проходит по ее территории",— пояснил он

О намерении Украины участвовать в строительстве Трансанатолийского газопровода весной 2012 г. заявил премьер-министр Николай Азаров.

Справка УНИАН. Трансанатолийский газопровод, который будет пролегать с востока на запад Турции к границе с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". Газопровод будет транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 16 млрд кубометров в год.