АМКУ разрешил офшорной компании приобрести более 50% «Херсонгаза»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение офшорной компании Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc (г. Дуглас, Остров Мэн) на приобретение более 50% акций газоснабжающего предприятия «Херсонгаз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Также АМКУ предоставил этой офшорной компании разрешение на приобретение более 25% акций в газоснабжающем предприятии «Гадячгаз» (г. Гадяч, Полтавская обл.).

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года украинская производственно-финансовая «Группа компаний «Содружество», после победы в приватизационном конкурсе и продажи юридическим лицом «СЭМ» 3,92% акций газоснабжающего предприятия «Херсонгаз», сконцентрировала 45,5% акций данного предприятия.

ООО «Группа компаний «Содружество» (г. Херсон) - украинская производственно-финансовая группа, включающая более 30 предприятий и дочерних фирм. Основными направлениями деятельности концерна являются: газовая отрасль, сельское хозяйство, инвестиции и пр. Одним из учредителей «Содружества» является бизнесмен, член Партии регионов Виктор Попов.

31 августа 2012 года «Содружество» было признано победителем приватизационного конкурса по продаже 20,82% газораспределительной компании «Херсонгаз».

«Херсонгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.