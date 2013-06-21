На АЭС «Фукусима-1» зафиксирована утечка радиоактивной воды

На японской атомной электростанции «Фукусима-1», на которой в результате аварии весной 2011 года были полностью расплавлена топливные стержни сразу на трех реакторах, рабочие станции зафиксировали утечку радиоактивной воды.

Об этом говорится в сообщении компании-операторе АЭС ТЕРСО.

Согласно сообщению, утечка была зафиксирована 21 июня примерно в 3 часа утра по местному времени.

По данным компании, утечка произошла из устройства по опреснению морской воды в объеме 360 л. Работа этого устройства остановлена.

На АЭС заверили, что радиоактивная вода не попала за пределы станции, и что утечка не повлияла на процесс охлаждения реакторов.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно выводам, содержащимся в опубликованном 5 июля 2012 года докладе специальной комиссии парламента Японии, причиной аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года стал человеческий фактор.

Ответственность за аварию комиссия возложила на компанию-оператора АЭС "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО) и правительственные службы, курирующие атомную область.

В результате аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года полностью расплавились топливные стержни сразу на трех реакторах. Обширные территории подверглись загрязнению радиоактивными веществами. Из района станции пришлось эвакуировать около 80 тысяч человек. В настоящее время проблемные энергоблоки уже приведены в состояние холодной остановки, ведется подготовка к извлечению ядерного топлива.