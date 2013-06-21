Минэнергоугля определило сферы ответственности заместителей министра

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с целью обеспечения высокого уровня управляемости структурными подразделениями аппарата министерства определило сферы ответственности заместителей министра.

Соответствующее решение закреплено приказом министерства №351 от 11 июня.

Согласно документу, сам министр непосредственно координирует деятельность сектора по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, юридического департамента, департамента внутреннего аудита, управления работы с персоналом и специального отдела.

Первый заместитель министра обеспечивает реализацию государственной политики в угольно-промышленном комплексе; реализацию государственной политики по вопросам трудовых и социальных отношений и оплаты труда в топливно-энергетическом комплексе. Он также отвечает за ликвидацию последствий аварий на угледобывающих предприятиях (относящихся к сфере управления минэнергоугля Украины), за информирование населения об авариях, за привлечение в установленном законом порядке к этим работам других предприятий, учреждений и организаций. Непосредственно руководит департаментом реструктуризации угольной промышленности, департаментом промышленной безопасности, охраны труда, гражданской и физической защиты, трудовой и социальной политики.

Заместитель министра-руководитель аппарата обеспечивает организацию работы по разработке и реализации экспортно-импортной политики, экспортного потенциала в топливно-энергетическом комплексе; международного сотрудничества и евроинтеграции.

Он также отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности министерства и организацию работы по тендерным вопросам в центральном аппарате министерства; за по вопросы развития и внедрения нетрадиционных и альтернативных видов топлива.

Заместитель министра-руководитель аппарата координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций нефтегазового комплекса, которые относятся к сфере управления Министерства, принимает меры по обеспечению эффективности их работы; упорядочению имущественных отношений в министерстве; организации экспертно-аналитического и информационного обеспечения деятельности министерства. Непосредственно руководит и контролирует деятельность: департамента международного сотрудничества и инвестиций; управление информационно-аналитического обеспечения; департамента бухгалтерского учета; департамента по вопросам производства традиционных и альтернативных видов топлива; административно-хозяйственного управления; отдела конкурсных процедур.

Заместитель министра обеспечивает реализацию политики министерства в вопросах стратегии развития ТЭК, разработке планов концепций, курирует деятельность Минэнергоугля в вопросах финансово-экономической политики в ТЭК, а также обеспечивает взаимодействие с НКРЭ и ГП «Энергорынок». Внедряет механизмы Киотского протокола на предприятиях ТЭК, разрабатывает мероприятия по реализации программ развития электроэнергетической отрасли, организует деятельность по вопросам ядерной энергетики и промышленности и представляет министерство в электроэнергетическом совете СНГ.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июня 2013 года Президент Украины Виктор Янукович назначил Андрея Бондаренко заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины — руководителем аппарата.

24 ноября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович назначил экс-министра экологии и природных ресурсов Эдуарда Ставицкого на должность министра энергетики и угольной промышленности.