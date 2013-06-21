"Донбассэнерго" получило надбавку в тариф для реконструкции Славянской ТЭС

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) заложила 1,113 млрд грн в тариф на электроэнергию энергогенерирующей компании “Донбассэнерго” для реконструкции энергоблока №7 Славянской ТЭС.

Соответствующее решение закреплено постановлением НКРЭ №696 от 13 июня 2013 года.

«Утвердить величину инвестиционной составляющей тарифа ПАО "Донбассэнерго" на электрическую энергию, которая формируется в соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии, необходимую для возвращения привлеченных средств, которые будут использованы для финансирования реконструкции и модернизации первого - третьего пусковых комплексов энергоблока №7 Славянской ТЭС», - говорится в документе.

Согласно постановлению комиссии, данная инвестиционная программа рассчитана с июля 2013 года до апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2013 года Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование модернизации энергоблоков №6 и №7 Славянской теплоэлектростанции, входящей в состав государственной энергоснабжающей компании «Донбассэнерго», общей стоимостью 9,329 млрд грн.

На реконструкцию седьмого энергоблока Кабмин запланировал выделить 2,52 млрд грн, из которых на строительно-монтажные работы приходится 0,609 млрд грн, а на модернизацию оборудования - 1,379 млрд грн.

В феврале 2013 года Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго».

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.