«Газпром» и французская GDF Suez изучат возможности расширения «Северного потока»

Моск​ва. Российский газовый монополист «Газпром» и французская GDF Suez подписали документ относительно изучения возможности расширения газопровода «Северный поток».

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», документ подписали сегодня, 21 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и вице-президент GDF Suez Жан-Франсуа Сирелли.

«По итогам переговоров состоялась церемония подписания документа, предусматривающего сотрудничество компаний по изучению возможности расширения газопровода «Северный поток», - говорится в сообщении.

Медведев отметил высокий уровень сотрудничества, достигнутый «Газпромом» и GDF Suez в рамках реализации проекта «Северный поток». По его словам, подписанный документ призван использовать новые возможности для развития проекта, чтобы наиболее полно раскрыть весь его потенциал.

«Мы убеждены, что возможное расширение «Северного потока» будет способствовать укреплению надежности поставок газа в Европу, а также удовлетворению растущего спроса на природный газ как одного из наиболее экологичных и удобных в использовании видов топлива», - сказал Медведев.

В свою очередь, Сирелли отметил, что компания GDF Suez очень довольна работой, проводимой совместно с «Газпромом» в рамках «Северного потока».

«Строительство двух ниток «Северного потока» успешно завершено в установленные сроки и в рамках бюджета. Поэтому мы и далее готовы развивать эту газовую инфраструктуру, которая способствует диверсификации маршрутов поставок газа в Европу», - сказал Сирелли.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

На торжественном мероприятии, посвященному вводу в эксплуатацию второй нитки газопровода, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство третьей и четвертой ниток газопровода "Северный поток" является экономически целесообразным и технически осуществимым.

Справка УНИАН: «Северный поток» — принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Он проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд куб. м газа в год.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. Доли в компании распределены следующим образом: ОАО «Газпром» — 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie и GDF Suez — по 9%.

GDF Suez вошла в состав акционеров Nord Stream AG в июле 2010 года.

GDF Suez — одно из крупнейших энергетических предприятий Европы, было образовано в 2008 году в результате слияния компаний Gaz de France и Suez. GDF Suez работает в области электроэнергетики, реализует проекты в сфере разведки и добычи, а также переработки и сбыта природного газа.

Сотрудничество между «Газпромом» и GDF Suez в области газоснабжения началось в сентябре 1975 года, когда стороны подписали первые два контракта на поставку газа на границу Словакии и Австрии. В рамках проекта «Газ — Трубы» 28 октября 1983 года был подписан третий Контракт на поставку газа французским потребителям.

В 2012 году «Газпром» экспортировал во Францию 8,2 млрд куб. м газа.

В декабре 2006 года «Газпром» и GDF Suez подписали Соглашение о продлении до 2030 года действующих контрактов на поставку российского природного газа во Францию. Кроме того, была достигнута договоренность о начале поставок компании GDF Suez дополнительных объемов газа по «Северному потоку». На данный момент законтрактованный GDF Suez годовой объем поставок по этому газопроводу составляет 2,5 млрд куб. м.

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