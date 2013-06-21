ВЕТЭК рассчитался с компанией «Лукойл» за Одесский НПЗ

Группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, полностью рассчиталась с крупнейшей частной российской нефтяной компанией «Лукойл» за 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом в интервью изданию Forbes сообщил основатель компании ВЕТЭК Сергей Курченко.

"Мы полностью оплатили сумму сделки по Одесскому НПЗ, сейчас заканчиваем формальные моменты и переговоры с российской "Транснефтью" и украинской "Укртранснафтой" о прокачке нефти на предприятие", - цитирует издание слова Курченко.

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «Лукойл» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Согласно данным официального бюллетеня "Ценные бумаги Украины", сделку о приобретении Одесского НПЗ ВЕТЭК оформляет через кипрскую компанию Empson, которая заплатит за 99,58% акций завода 490,742 млн грн.

Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.

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