Португальская компания в июне достроит третью солнечную электростанцию в Винницкой области

Martifer Solar, входящая в португальскую группу Martifer SGPS, в июне завершит строительство наземной сетевой солнечной электростанции (СЭС) установленной мощностью 5 МВт в Томашпольском районе Винницкой области.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Заказчиком строительства выступила группа Rengy Development, а финансирует проект Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Возобновляемым источникам энергии еще предстоит стать основной составляющей энергетической безопасности Украины, но уже сейчас они начинают играть большую роль в устойчивом энергоснабжении", - приводятся в пресс-релизе слова старшего менеджера ЕБРР по энергоэффективности и изменению климата Сергея Масличенко.

Согласно сообщению, солнечная электростанция в Томашпольском районе – третий подобный объект, который Martifer Solar спроектировал и построил для группы Rengy Development. В 2012 году компания завершила строительство СЭС в Ямпольском и Тростянецком районах Винницкой области установленной мощностью 4,495 МВт и 1,374 МВт соответственно.

При этом электростанция в Ямпольском районе стала первым проектом в сфере солнечной энергетики, который ЕБРР профинансировал за свою историю.

Новая электростанция, состоящая из 20 тыс. фотоэлектрических модулей, будет ежегодно производить 5,74 млн кВт-ч экологически чистой электроэнергии и предотвращать выбросы в атмосферу более 5 тыс. тонн углекислого газа.

«Martifer Solar, которая строит СЭС для Rengy Development "под ключ", также будет осуществлять ее эксплуатацию и техническое обслуживание после ввода в эксплуатацию», - уточнила в пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в рамках Программы кредитования устойчивой энергетики (USELF) в 2012-2013 гг. предоставил Rengy Development более 11 мле евро для строительства двух СЭС в Винницкой области.

Портфель Rengy Development включает проекты общей мощностью 65 МВт в солнечной энергетике и 100 МВт – в ветряной с объемом необходимых инвестиций до EUR300 млн.

Группа Martifer работает более чем в 20 странах на четырех континентах. Специализируется на проектировании, строительстве, эксплуатации и обслуживании всех типов солнечных электростанций: наземных, фасадных, накрышных, сетевых и автономных.

Украина в последние два года развивает альтернативную энергетику интенсивнее, чем традиционную. Наиболее динамично по показателю вводимых мощностей осваивается энергия солнца. За последние четыре года были построены СЭС суммарной мощностью более 500 МВт. С конца 2011 года в Крыму работает крупнейший в Европе фотоэлектрический парк "Перово" мощностью более 105 МВт, построенный австрийской Activ Solar. Проект был реализован за кредитные средства "Сбербанка России" и "ВТБ".