Путин предлагает создать мировой координирующий орган в энергетике

Президент России Владимир Путин предлагает создать международный координирующий орган в области энергетики мирового уровня, который объединит потребителей, производителей и операторов инфраструктуры.

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на 17 Петербургском международном экономическом форуме.

«Вопрос координации в энергетике, что называется, витает в воздухе, однако в настоящее время нет ни одной идеи по созданию координирующего органа на мировой площадке. Я думаю, что такую работу стоило бы начать. Можно было бы создать совет или форум, который объединял бы рабочие группы, или секции по интересам потребителей, производителей, операторов инфраструктуры, регуляторов и так далее», - сказал Путин.

По его словам, такой форум или совет мог бы выполнять координационные задачи.

Он сообщил, что Россия предложит партнерам по двадцатке подумать, как его организовать.

Путин подчеркнул, что большинство крупнейших проектов в сфере энергетики рассчитаны на десятилетия и являются очень капиталоемкими, что требует предсказуемости условий ведения бизнеса.

Он считает, что не следует недооценивать факторов регулирования как энергетических, так и смежных рынков, поскольку их устойчивое развитие напрямую зависит от прозрачности ценообразования, эффективной денежно-кредитной политики, гармонизации налоговой среды в самых разных регионах и странах мира.

Как сообщал УНИАН, в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и вице-президент французской компании GDF Suez Жан-Франсуа Сирелли подписали документ относительно изучения возможности расширения газопровода «Северный поток» (Nord Stream). Газопровод 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, начал поставки газа по двум веткам.