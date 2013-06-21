Excelerate Energy дала добро на размещение плавучего LNG-терминала в порту «Южный»

Американская компания Excelerate Energy подготовила технически отчет, согласно которому платформа по приему и переработке сжиженного газа (LNG-терминал) может быть размещена в акватории порта «Южный» в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Владислав Каськив.

«Технический отчет готов по размещению морской платформы. Он позволяет разместить ее в акватории Черного моря», - сказал Каськив. Он также сообщил, что отчет официально будет передан украинской стороне до 10 июля возможно и раньше.

«Компания должна передать нам отчет по возможности размещения платформы в акватории порта «Южный» возле Одессы. Де-факто эта работа уже завершена, и мы даже ожидаем, что официальный отчет будет получен раньше», - сказал Каськив.

Он также сообщил, что следующими действиями по реализации проекта станут переговоры по заключению договора об аренде платформы.

«Консультации по этому вопросу уже проходили, и я думаю, что, исходя из этого, и поскольку основные параметры понятны, это много времени не займет. И следующим шагом - мы подписываем соглашение об аренде этой платформы», - сказал Каськив.

Он также отметил, что субъект, который будет подписывать соглашение от украинской стороны, должен будет определить Кабинет Министров.

«Кто будет субъектом со стороны правительства, будет определено постановление правительства. Я говорю об юридическом лице, уполномоченном арендовать эту платформу», - сказал Каськив.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy 16 апреля в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.)

Планируется, что морская платформа по приему сжиженного газа в порту «Южный» будет установлена уже в следующем году.

Выполнение предпроектных и изыскательных работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

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