Путин: рост потребления СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе позволит России либерализовать его экспорт

Москва. Ожидаемое удвоение потребления сжиженного природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) позволяет России принять решение о постепенной либерализации экспорта СПГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Открывающееся окно возможностей Азиатско-Тихоокеанского рынка с ожидаемым удвоением потребления СПГ позволяет нам принять решение о постепенной либерализации экспорта сжиженного природного газа. Это создаст условия для того, чтобы полностью использовать потенциал добычи газа на шельфе и прибрежных территориях», - сказал Путин.

По его словам, российские компании будут поставлять СПГ в Китай и Японию.

По российскому законодательству экспортировать природный газ имеет право только компания «Газпром». В Минэнерго ранее сообщали о возможности экспорта СПГ российской компанией «НОВАТЭК» – крупнейшим независимым производителем природного газа в Российской Федерации. Также нарастить производство СПГ планирует Роснефть.

Как сообщал УНИАН, государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. «Газпром» назначен Правительством РФ координатором деятельности по реализации этой программы.

На Востоке России созданы новые центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, начато активное формирование Якутского центра газодобычи, на очереди - Иркутский и Красноярский центры.

В 2018 году «Газпром» намерен ввести в эксплуатацию первую линию завода по производству СПГ во Владивостоке.

Напомним, 13 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация намерена увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и поэтапно либерализовать его экспорт.

По словам Путина, доля России в мировых поставках сжиженного природного газа составляет на сегодня всего 3,6%.