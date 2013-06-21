«Газпром» планирует построить на берегу Финского залива завод по производству СПГ

Москва. Российский газовый монополист компания «Газпром» намерена построить на берегу Финского залива в Ленинградской области завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью до 10 млн тонн в год.

Как сообщили УНИАН в управлении информации компании, сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта строительства завода по производству сжиженного газа. Правительство Ленинградской области, в частности, обеспечит проведение необходимых согласований с уполномоченными органами власти и местного самоуправления, предоставление соответствующих разрешений, регистрацию прав собственности «Газпрома» на построенные объекты и приобретенные земельные участки.

«Газпром» принял решение о запуске принципиально нового, амбициозного проекта - строительства завода по сжижению природного газа в Ленинградской области. Речь идет именно о том проекте, который недавно был нами анонсирован. Мощность данного завода составит до 10 млн тонн в год. Сегодня мы приступили к разработке обоснования инвестиций в проект, а также выбору конкретной площадки под строительство», - сказал Миллер.

Миллер подчеркнул, что в последние годы рынок сжиженного природного газа демонстрирует устойчивый рост.

«Спрос на СПГ диктует необходимость строительства новых мощностей по его производству, и, безусловно, «Газпром», как глобальная энергетическая компания, занимающая ведущее место в сфере добычи, транспортировки и реализации природного газа, должна идти в авангарде новейших тенденций и способствовать расширению рынков сбыта российских энергоносителей», - сказал он.

Миллер отметил, что проект нового СПГ-завода нацелен, прежде всего, на европейские рынки. В качестве целевого рынка для проекта выступают также страны Латинской Америки, демонстрирующие заинтересованность в увеличении и диверсификации поставок СПГ.

Он добавил, что при реализации проекта по строительству завода СПГ в Ленинградской области «Газпром» готов рассмотреть возможность участия в проекте других компаний».

Как сообщал УНИАН, 13 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация намерена увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и поэтапно либерализировать его экспорт.

По словам В.Путина, доля России в мировых поставках сжиженного природного газа составляет на сегодня всего 3,6%.

«Газпром» намерен в 2018 году вести в эксплуатацию первую линию завода по производству СПГ во Владивостоке.