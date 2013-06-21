Каськив считает перспективными поставки СПГ из Азербайджана через Грузию

Глава Национального агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив считает перспективным вариант поставки сжиженного газа из Азербайджана в Украину через Грузию по Черному морю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

«Это действительно перспективный вариант. Он может быть использован в перспективе, если Азербайджан получит ресурс, который сможет поставлять на украинский терминал. Этот проект абсолютно реалистичный для реализации и может быть реализован точно так же, как и поставки сжиженного газа в реверсном направлении с территории Европейского Союза - Венгрии, Польши и так далее», - сказал Каськив.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина рассматривает различные варианты маршрутов поставки сжиженного газа в страну.

«Мы рассматриваем не только через Босфор (поставки газа — УНИАН), но и внутри Черного моря. Мы отрабатываем это с нашими грузинскими, азербайджанскими, туркменскими коллегами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве «LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

В феврале т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что на сегодняшний день «у нас есть проблемы со строительством LNG-терминала для приема сжиженного газа. Связаны они, прежде всего, с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы».

12 июня т.г. посол Турции в Украине Мехмет Cамсар выразил обеспокоенность по поводу возможности прохода танкеров с СПГ через ее проливы. "Мы не можем подвергать опасности города Турции. Думаем, если танкеры будут обходить турецкие проливы, это будет лучшим решением", - сказал он.