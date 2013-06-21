«Киевэнерго» выплатит дивиденды акционерам с 27 июня до 1 июля

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» выплатит дивиденды за 2012 год акционерам с 27 июня до 1 июля 2013 года, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, ключевой акционер «Киевэнерго» - компания бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК приняла решение отсрочить подачу заявки на выплату дивидендов на свою долю в размере 516 млн грн, объясняя это тем, что сейчас «Киевэнерго» требует выполнения масштабных инвестиционных программ в тепловом и энергетическом комплексе Киева.

«В то же время выплата дивидендов миноритарным акционерам и государственному акционеру НАК «Энергетическая компания Украины» будет осуществляться в порядке и сроки, установленные законодательством, с привлечением ресурса основного акционера», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания «Киевэнерго» выплатит 713 млн грн дивидендов за 2012 год.

«Киевэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 2,342 млрд грн.

ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.