Путин: там где добывается сланцевый газ, «из кранов вместо воды идет черная жижа»

Москва. Президент России Владимир Путин не видит изменений на газовом рынке Европы в связи с ростом добычи сланцевого газа в США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Я не вижу кардинальных изменений. То, что на американском рынке появился сланцевый газ, – это фактор в энергетической сфере, но принципиальных изменений нет», - сказал Путин.

Он заявил, что добыча сланцевого газа в разы дороже обычного газа. По его словам, «Газпром» добывает газ за 1 долл. за 1 тыс. куб, а добыча сланцевого – 16 долл. за 1 тыс. куб.

При этом он заявил, что сланцевый газ несет экологические риски, и там где он добывается «из кранов вместо воды идет черная жижа», а территории добычи выводятся из хозяйственного оборота.

Путин считает, что технологии добычи сланцевого газа будут совершенствоваться, но на сегодня его конечная цена для американского потребителя - около 120 долл. за тыс. куб. По его словам, если добавить сжижение, транспортировку, разжижение, то для европейского рынка цена вырастет до 400-450 долл. за тыс. куб. м.

«Это такая же цена, по которой «Газпром» продает трубный газ своим основным потребителям, в том числе в Европе. Для американского рынка это дает позитивные последствия, для мирового газового энергетического рынка я таких серьезных изменений не вижу», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН в ежеквартальном отчете «Газпрома» за 1-й квартал 2012 г. отмечалось, что добыча сланцевого газа в США усилила конкуренцию на газовом рынке Европы и привело к снижению цен на газ.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, добываемый из сланца, распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США и обеспечивает 15-20% добычи природного газа. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, в основном за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.